إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على جازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة الممطرة في جازان تؤثر على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، حيث تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وبحسب الأرصاد، تشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي ( جدة – جازان )، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.