إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة وسيول حتى الـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة الـ9 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على كل من أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد.
وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.