Icon

المؤشر الإيجاري يسجل 275 ألف صفقة والرياض تتصدر بقيمة 900 مليون ريال Icon وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة Icon 25 مليون إسترليني تُقرب إيمريك لابورت من النصر Icon 3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع Icon تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي Icon الإصابة تبعد فيرمينو عن الأهلي ضد الخليج Icon السعودية تجمع الصيف والشتاء في وقت واحد Icon نيمار ماكينة أهداف يحمل طموحات الهلاليين Icon مساعد وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي Icon فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها رياح نشطة وتساقط للبرد

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة وسيول حتى الـ 9 مساءً

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة وسيول حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة الـ9 مساءً.

أمطار غزيرة على جازان

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على كل من أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد.

قد يهمّك أيضاً
متحور كورونا إي جي 5 يطرق أبواب الكويت

متحور كورونا إي جي 5 يطرق أبواب الكويت

دخل بائعي التمور بسوق بريدة يصل لـ 100 ألف ريال

دخل بائعي التمور بسوق بريدة يصل لـ 100 ألف ريال

وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار على جازان

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية