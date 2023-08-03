إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر بشأن طقس منطقة عسير، محذرًا من أمطار غزيرة حتى الساعة الـ9 مساء اليوم الخميس.

وقال المركز إنه متوقع أن تشهد منطقة عسير والتي تشمل (أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط) أمطارًا غزيرة حيث تستمر حتى الساعة 9 مساء.

ويصاحبها عدد من التأثيرات والتي تتمثل في الرياح النشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير وتمتد إلى الباحة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان. كما يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.