Icon

الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري Icon تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة ممارسة مهنة حفر الآبار Icon تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر Icon هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة Icon ميسي يُتوج بأول ألقابه مع Inter Miami ويصبح الأكثر تتويجًا في العالم Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بحائل وجازان Icon وفاة 18 شخصاً إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في باكستان Icon مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض Icon إنقاذ معتمرة نيجيرية من جلطة دماغية بمكة Icon إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة في عسير تؤثر على بيشة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعداماً في الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال

السعودية أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال

البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

وحذر من تأثير الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة على تربة ورنية، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعداماً في الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم