إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة في عسير تؤثر على بيشة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعداماً في الرؤية الأفقية.
وحذر من تأثير الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة على تربة ورنية، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعداماً في الرؤية الأفقية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.