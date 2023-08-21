إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان وجازان، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في الرؤية الأفقية.

وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الجوية في عسير على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في الرؤية الأفقية.

وفي مكة المكرمة تؤثر الحالة الممطرة على أضم وميسان والطائف والعرضيات والكامل والعاصمة المقدسة والجموم، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في الرؤية الأفقية.

وشملت تنبيهات الأرصاد الباحة، حيث تؤثر الأمطار الغزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم, في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.