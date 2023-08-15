Icon

أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق Icon أمطار غزيرة وسماء غائمة وسيول وبرد في 9 مناطق Icon استثمارات صندوق الاستثمارات في وول ستريت تصل لـ 38.9 مليار دولار Icon مقتل 26 جنديًّا في كمين نصبه مسلحون وسط نيجيريا Icon تراجع صعود أسعار النفط بسبب ضعف التداول بالصيف Icon اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس Icon 30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية Icon موتورولا تكتسح الأسواق العالمية بهاتف أندرويد مميز Icon حالتان يحق فيهما الإبلاغ عن جارك إذا أوقف سيارته أمام بيتك Icon تدريب 1000 امرأة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة للمساء

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة للمساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق وهي مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في مكة المكرمة تؤثر على العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
السديس: ثقة سامية تحتم بذل المزيد من الجهد لتطوير الشؤون الدينية بالحرمين

السديس: ثقة سامية تحتم بذل المزيد من الجهد لتطوير الشؤون الدينية بالحرمين

سبب انزعاج فرانك كيسي من برشلونة

سبب انزعاج فرانك كيسي من برشلونة

وحذر المركز الوطني من تأثير الحالة الجوية في الباحة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر الحالة المتوقعة في عسير على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

أما في جازان فتؤثر على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حار على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة
السعودية اليوم

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير...

السعودية اليوم
8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران
العالم

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران

العالم
حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
العالم

حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات...

العالم
ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض

أخبار أمنية
التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”
صحة وطب‎

التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”

صحة وطب‎
الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية

السعودية اليوم
رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

آخر الاخبار
الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
الرياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله...

الرياضة