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وسط رياح نشطة وجريان للسيول

إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار غزيرة حتى الـ11 مساءً

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار غزيرة حتى الـ11 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

رياح وتساقط للبرد

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية على تربة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في الرؤية الأفقية.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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