إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على الليث والقنفذة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على محافظتي الليث والقنفذة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

أمطار ورياح وبرد

وأوضح مركز الأرصاد في بيان له أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.