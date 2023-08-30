إنذار أحمر: سيول وبرد على جازان اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر لأهالي جازان، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

استمرار الهطول

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وقال مركز الأرصاد: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

رياح شديدة

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة، وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية)، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.