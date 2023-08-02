إنذار برتقالي وموجة حارة في الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي لأهالي منطقة الشرقية، بشأن موجة حارة متوقعة غدًا.

موجة حارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة الشرقية غدًا موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 49– 50 درجة مئوية.

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.

أمطار ورياح

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان، بالإضافة إلى هبوب رياح خفيفة ومتوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وشمال الشرقية.