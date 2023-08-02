إنذار برتقالي وموجة حارة في الشرقية

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة وفاة رضيعة من الحر نسيتها جدتها في السيارة الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات البنك الدولي يوقف تمويل جميع عملياته بالنيجر 30 مليون مشاهدة على منصات شؤون الحرمين بمناسبة غسل الكعبة سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي لأهالي منطقة الشرقية، بشأن موجة حارة متوقعة غدًا.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة الشرقية غدًا موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 49– 50 درجة مئوية.
وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.
وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.
كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان، بالإضافة إلى هبوب رياح خفيفة ومتوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وشمال الشرقية.