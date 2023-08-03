إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأصفر لكل من مكة المكرمة وجدة، بشأن توقعات الطقس خلال الساعات القادمة.

عوالق ترابية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، حتى مساء الغد.

وفي قت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من وجود رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدي الرؤية الأفقية على بدر ووادي الفرع.

أجواء حارة

على صعيد متصل، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.