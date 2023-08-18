إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

علق المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي على رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال هذا الصيف، بعد 6 مواسم قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

تعليق لويس إنريكي

وقال إنريكي: “أعتقد أن رحيل نيمار، كان قرارًا إيجابيًا ومفيدًا للجميع.. أود أن أشكر النجم البرازيلي على السلوك الإيجابي الذي أظهره مع الفريق منذ أن توليت المسؤولية”.

وتابع مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، قائلًا: “نيمار بالتأكيد لاعب عالمي، وأتمنى له التوفيق في مغامرته الجديدة، والأفضل له في المستقبل”.

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة مع باريس، حيث إنه يُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع فريقه بالدوري الفرنسي، منذ الانتقال إليه في عام 2017، قادمًا من برشلونة في صفقة تاريخية وصلت إلى 222 مليون يورو.

وخاض 173 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال المواسم الـ6 الماضية، وساهم في تسجيل 188 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 118 مرة، وقدم 70 تمريرة حاسمة.

تقديم نيمار غدًا

ومن المقرر أن يتم تقديم نيمار كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مواجهة الفيحاء غدًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وتُجهز الجماهير تيفو خاصًا للترحيب به.