إنسان تطلق مشروع الحقيبة المدرسية بأكثر من 4.5 ملايين ريال

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض –إنسان-، مشروع الحقيبة المدرسية لهذا العام 2023، لعدد 22.520 طالبًا وطالبة للمراحل الدراسية ابتدائي، ومتوسط، وثانوي، بجميع فروع الجمعية في مدينة الرياض ومحافظاتها والبالغ عددها 21 فرعًا، حيث تستهدف الجمعية مبلغ 4.504.000 بواقع 200 ريال لكل حقيبة.

مبلغ الحقيبة المدرسية

وأوضح مدير عام الجمعية أ. محمد بن سعد المحارب أنه سيتم – بإذن الله – إيداع المبلغ المخصص للحقيبة المدرسية في حسابات الأسر البنكية لاختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية والأدوات القرطاسية اللازمة.

مشروع الحقيبة المدرسية

مبينًا أن مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية إنسان لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى تجويد التعليم لأبناء إنسان ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيًا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات تناسب سوق العمل.

رعاية تعليمية

وأضاف المحارب أن –إنسان- تسعى لتوفير العديد من الممكنات للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية التعليمية، التي جاءت تماشيا مع سياسة التعليم في السعودية من خلال تهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعه.

وحث المحارب المحسنين للمساهمة في مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية الرسمية، أو التبرع عبر منصة إنسان.