إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية

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استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، حيث استمع لإسهامات الهيئة في تمكين الصناعة من فرص صناعية ولوجستية وحلول تمويلية.
وجرى خلال اللقاء توقيع عقد إنشاء محطة التحويل الكهربائية في المدينة الصناعية بحفر الباطن مع شركة “نسما للمقاولات” بقيمة 111 مليون ريال، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية “ندلب” لتطوير القطاع، ودعم التنمية المحلية في المحافظة.