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بقيمة 111 مليون ريال

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، حيث استمع لإسهامات الهيئة في تمكين الصناعة من فرص صناعية ولوجستية وحلول تمويلية.

محطة التحويل الكهربائية

وجرى خلال اللقاء توقيع عقد إنشاء محطة التحويل الكهربائية في المدينة الصناعية بحفر الباطن مع شركة “نسما للمقاولات” بقيمة 111 مليون ريال، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية “ندلب” لتطوير القطاع، ودعم التنمية المحلية في المحافظة.

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