إنطلاق فعاليات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا

تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك، إنطلقت مساء اليوم منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا ” المفتوحة في نسختها الثانية، بمشاركة 15 نادٍ خليجي ومحلي، تضم مايزيد عن 67 لاعباً ولاعبة، ويديرها 24 حكماً.

تفاصيل البطولة

وتستمر ” البطولة ” التي تقام على ملعب الصالة الرياضية المغلقة لجامعة تبوك لمدة 4 أيام، تحت شعار ” أنتم منَّا ونحن معكم “، وينظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا، وتُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة،وتضم ” البطولة ” عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم.

ذوي الإعاقة

وتمكن لاعب نادي تبوك لذوي الإعاقة محمد مرزوق البلوي من الفوز في الجولة الأولى بالنظام الفردي على نظيره لاعب نادي الحساء لذوي الإعاقة أحمد كدادي بنتيجة 6 لصفر ، فيما حققت اللاعبة ذعار الشمري من نادي حائل المركز الأول بعد فوزها على اللاعب أحمد السويدان من نادي الشرقية لذوي الإعاقة بنتيجة 4 مقابل 1، كما حققت اللاعبة زهراء الأبيض من نادي الحساء المركز الأول على حساب اللاعب فاطمة فرحان من نادي عسير بنتيجة 9 مقابل صفر، فيما حقق اللاعب محمد الزهراني من نادي الرياض بنتيجة 7 مقابل صفر المركز الأول على حساب اللاعب سياف السياف من نادي عسير، أما فيما يخص الجولة الثانية فقد حصل اللاعب عبدالعزيز المجبل من نادي الأحساء على المركز الأول متقدماً على نظيره نواف الرويلي من نادي الجوف بنتيجة 4 -2، ولجين الثقفي من نادي الأحساء على سليمان الرتيق من نادي الرياض بنتيجة 6 – 2، وحصل اللاعب زياد الجهني من نادي المدينة على المركز الأول بعد تغلبه على نظيره سكر الرويلي من نادي الجوف بنتيجة 15 – 1، لتختتم الجولة بفوز الاعب ممدوح بروزة من نادي الشرقية على منافسته اللاعبة نايفة القحطاني من نادي الرياض لذوي الإعاقة بنتيجة 4 مقابل 3.