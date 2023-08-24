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استغرقت العملية أكثر من ساعتين

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي في مستشفى الوجه العام من إنقاذ حياة مواطنة، بسبب حمل خارج الرحم.

تفاصيل الحالة

وأوضحت صحة تبوك أن الحالة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، وقام الفريق الطبي من قسم النساء والولادة بإجراء تدخل جراحي، تم خلاله استئصال الحمل خارج الرحم، حيث استغرق إجراء العملية أكثر من ساعتين تكللت -بحمدلله- بالنجاح وبعد أن تماثلت بالشفاء خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

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يذكر أن مستشفى الوجه أجرى خلال الشهرين الماضيين أكثر من 130 عملية ولادة، منها 75 ولادة طبيعية، و55 عملية قيصرية.

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