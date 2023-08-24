إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك

إحباط تهريب 53 كجم من القات بجازان أرقام تزين مسيرة إيمريك لابورت قبل النصر طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى لقطات من توقيع لابورت مع النصر لـ3 مواسم أرماح الرياضية توقع اتفاقية شراكة مع فلاورد ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024 وظائف شاغرة بفروع شركة نادك ريفر بليت يضم بيتي مارتينيز ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المدني يحذر: أمطار مستمرة على معظم المناطق بدءًا من الغد
تمكن فريق طبي في مستشفى الوجه العام من إنقاذ حياة مواطنة، بسبب حمل خارج الرحم.
وأوضحت صحة تبوك أن الحالة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، وقام الفريق الطبي من قسم النساء والولادة بإجراء تدخل جراحي، تم خلاله استئصال الحمل خارج الرحم، حيث استغرق إجراء العملية أكثر من ساعتين تكللت -بحمدلله- بالنجاح وبعد أن تماثلت بالشفاء خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.
يذكر أن مستشفى الوجه أجرى خلال الشهرين الماضيين أكثر من 130 عملية ولادة، منها 75 ولادة طبيعية، و55 عملية قيصرية.