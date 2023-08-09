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عقب نقلة إلى مدينة الملك فهد الطبية

إنقاذ رضيع من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
إنقاذ رضيع من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة
المواطن - واس

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أوضحت وزارة الصحة أنه تمّ إنقاذ حياة طفل رضيع بعد تعرضه لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، بعد نقله من جدة إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض.

استجابة سريعة لإنقاذ الرضيع

وأشارت إلى أن خط إنقاذ الحياة في مركز الإحالات الطبية بالوزارة قام بالاستجابة السريعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على التنسيق بين الأطباء المتخصصين في تقنية (الإيكمو) الخاصة بالأطفال عبر منصة إلكترونية للطب الاتصالي ( الافتراضي)، لمتابعة حالة الرضيع ومعرفة الوضع الصحي الطارئ، وبناء على ذلك غادر فريق طبي مختص من الرياض إلى جدة، ووضع الرضيع على جهاز الإيكمو، ومن ثم نقله بواسطة الإخلاء الطبي الجوي إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض.

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خدمة الإيكمو

يذكر أن خط إنقاذ الحياة بمركز الإحالات الطبية في “الصحة” يعمل على تقديم خدمة الإيكمو بفريق طبي متخصص للتدخل العاجل خلال 24 ساعة يومياً بكوادر بشرية من استشاريين ومتخصصين في مجالات جراحة وأمراض وقسطرة القلب، وتستخدم تقنية دعم الحياة بالأكسجة خارج الجسم في حالات الفشل التنفسي، والفشل التنفسي القلبي الحاد المستعصي، و بفضل الله تعالى وما توفره القيادة الرشيدة أيدها الله من دعم للخدمات الصحية، أصبح بالإمكان تقديم هذه الخدمات في جميع مدن المملكة وتحت إشراف من استشاريين ومتخصصين في فريق الإيكمو والتخصصات الدقيقة الأخرى.

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