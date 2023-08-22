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المدني نقله لتلقي الرعاية الطبية

إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في تبوك

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق الدفاع المدني بتبوك شخصًا سقط من مرتفع جبلي، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية.

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إنقاذ شخص

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: الدفاع المدني في تبوك ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية.

ولفت المدني إلى أنه نقل الشخص المصاب عقب إنقاذه لتلقي الرعاية الطبية.

كما نشر لقطات مصورة توثق الحادث.

أمطار وغبار

وهطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة على مراكز شقري التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه الغار والشق والمهور والحريظات وقاع الكمايم ، كما هطلت أمطار على مركز البديعة مصحوبة بزخات من البرد شملت المركز وضواحيه العنبة والرمضة وأبو حراجل والمعاريض وأبو المراغ والحريضات ورشدان.

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