إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك

تمكنت فرق الدفاع المدني في تبوك، اليوم الخميس، من إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بمبنى سكني.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين من عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، لافتة إلى أنه جرى نقل الطفلتين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.