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خرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
المواطن - واس

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تمكن مستشفى الولادة والأطفال بنجران من إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة.

وأوضحت صحة نجران أن قسم الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال استقبل حالة مهددة للحياة لطفل يبلغ من العمر سنتين و6 أشهر، إثر ابتلاعه لأجسام معدنية غريبة توقفت في مجرى المريء.

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انسداد في المريء

وأبانت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين وجود جسم غريب، أدى إلى انسداد في مجرى المريء، وتقرر على الفور إجراء عملية منظار علوي لاستخراج القطعة المعدنية، وتجنب المضاعفات الرئوية والتنفسية التي تحدث نتيجة استنشاق وابتلاع ودخول مثل هذه الأجسام الغريبة، حيث تم استخرِج الجسم من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، واتضح ابتلاع الطفل بطارية، و 14 قطعة لأجسام مختلفة وغير مستقرة بالمعدة، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفل، وخروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.

ودعت الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمراقبة الأطفال وتفحص مكان لعبهم، والتأكد من ملاءمة ألعابهم لاشتراطات السلامة، حفاظًا على حياتهم .

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