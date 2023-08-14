إنقاذ طفل تعرض للدغة عقرب سامة في الرس

تمكن أطباء مستشفى الرس العام، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بعد تعرضه للدغة عقرب سامة كادت أن تودي بحياته.

وأوضح تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الطفل الذي وصل إلى طوارئ المستشفى عبر سيارة إسعاف طبي كان وعيه غير متزن وبدأ يدخل في حالة تشنجات عصبية، لافتاً النظر إلى أن الطفل يعيش مع ذويه في منطقة صحراوية وبعد مرور بعض الوقت من تعرضه للدغة بدأ يزداد لديه الشعور بالألم، وكاد أن يفقد الوعي فقام أهله بنقله لأحد المراكز الصحية الطرفية بالمحافظة.

لدغة عقرب

ونوّه التجمع إلى أن ذوي الطفل أفادوا عند نقله للمركز الصحي أنه تعرض على ما يبدو للدغة عقرب الأمر الذي استدعى تحويله على الفور لمستشفى الرس العام بواسطة سيارة الإسعاف ليتم بعد ذلك عمل الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة والتي تم تحديدها على أنها لدغة عقرب سامة.

وأضاف تجمع القصيم الصحي أنه تم إعطاء الطفل المصل المضاد للتسمم الخاص بمثل هذه الحالات ومن ثم تنويمه في قسم عناية الأطفال تحت التنفس الصناعي لمدة 3 أيام، وتحويله بعدها لقسم الأطفال إلى أن استعاد وعيه الكامل وعاد لوضعه الطبيعي وخرج من المستشفى مع ذويه سالماً معافى ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من حالات النقل الإسعافي بمستشفى الرس بلغ أكثر من 700 مستفيد خلال النصف الأول لعام 2023، كما بلغ عدد حالات التسمم والحوادث والإصابات والأسباب الخارجية التي سجلتها عيادات المستشفى 16768 حالة.