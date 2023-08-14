Icon

المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن Icon انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024” Icon إنقاذ طفل تعرض للدغة عقرب سامة في الرس Icon مصرف الراجحي يصرف أرباحاً بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم Icon مروج الإمفيتامين في الباحة بقبضة الأمن Icon لليوم الثاني.. استمرار جلسات مؤتمر تواصل وتكامل بمكة Icon القصيم القابضة تسجل صافي ربح 889.8 ألف ريال Icon إحباط ترويج وتهريب المخدرات في القصيم وجازان Icon أسرة سعودية تتعرض للسرقة في تركيا بحيلة منظمة Icon الراجحي ريت تعلن توزيع 19.42 مليون ريال أرباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم حقنه بالمصل المضاد وخرج سالمًا

إنقاذ طفل تعرض للدغة عقرب سامة في الرس

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
إنقاذ طفل تعرض للدغة عقرب سامة في الرس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن أطباء مستشفى الرس العام، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بعد تعرضه للدغة عقرب سامة كادت أن تودي بحياته.

وأوضح تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الطفل الذي وصل إلى طوارئ المستشفى عبر سيارة إسعاف طبي كان وعيه غير متزن وبدأ يدخل في حالة تشنجات عصبية، لافتاً النظر إلى أن الطفل يعيش مع ذويه في منطقة صحراوية وبعد مرور بعض الوقت من تعرضه للدغة بدأ يزداد لديه الشعور بالألم، وكاد أن يفقد الوعي فقام أهله بنقله لأحد المراكز الصحية الطرفية بالمحافظة.

قد يهمّك أيضاً
عطارد يزين سماء السعودية ويشاهد بالعين المجردة

عطارد يزين سماء السعودية ويشاهد بالعين المجردة

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا

لدغة عقرب

ونوّه التجمع إلى أن ذوي الطفل أفادوا عند نقله للمركز الصحي أنه تعرض على ما يبدو للدغة عقرب الأمر الذي استدعى تحويله على الفور لمستشفى الرس العام بواسطة سيارة الإسعاف ليتم بعد ذلك عمل الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة والتي تم تحديدها على أنها لدغة عقرب سامة.

وأضاف تجمع القصيم الصحي أنه تم إعطاء الطفل المصل المضاد للتسمم الخاص بمثل هذه الحالات ومن ثم تنويمه في قسم عناية الأطفال تحت التنفس الصناعي لمدة 3 أيام، وتحويله بعدها لقسم الأطفال إلى أن استعاد وعيه الكامل وعاد لوضعه الطبيعي وخرج من المستشفى مع ذويه سالماً معافى ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من حالات النقل الإسعافي بمستشفى الرس بلغ أكثر من 700 مستفيد خلال النصف الأول لعام 2023، كما بلغ عدد حالات التسمم والحوادث والإصابات والأسباب الخارجية التي سجلتها عيادات المستشفى 16768 حالة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي
غرائب

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

غرائب
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم
برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية
أخبار رئيسية

برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة...

أخبار رئيسية
النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية
آخر الاخبار

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

آخر الاخبار
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك...

الرياضة
5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
السعودية اليوم

5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص...

السعودية اليوم
بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية
العالم

بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن...

العالم