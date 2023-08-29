إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان

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أنقذت فرق الدفاع المدني بجازان مخالفًا لنظام أمن الحدود يمني الجنسية، سقط في منطقة جبلية.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بجازان أنقذ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سقط من منطقة جبلية.
ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه تم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشرت لقطات مصورة توثق الواقعة.