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المدني باشر الواقعة ونقله المستشفى

إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق الدفاع المدني بجازان مخالفًا لنظام أمن الحدود يمني الجنسية، سقط في منطقة جبلية.

إنقاذ مخالف

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بجازان أنقذ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سقط من منطقة جبلية.

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الرعاية الطبية

ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه تم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت لقطات مصورة توثق الواقعة.

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