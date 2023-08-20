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تم التدخل جراحيًا بشكل عاجل

إنقاذ معتمرة نيجيرية من جلطة دماغية بمكة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
إنقاذ معتمرة نيجيرية من جلطة دماغية بمكة
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي) من إنقاذ حياة معتمرة تبلغ من العمر ٧٢ عاماً من الجنسية النيجيرية، كانت تعاني من جلطة دماغية.

وأوضح تجمع مكة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن المعتمرة وصلت إلى طوارئ مستشفى أجياد حيث كانت تعاني من ضعف عضلات الشق الأيسر من الوجه وازدواجية في الرؤية، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود جلطة في الدماغ بالشق الأيمن تحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمرة.

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تدخل عاجل

وبحسب الفريق الطبي، فقد تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي ونقل المريضة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لإنقاذ حياة المعتمرة وتلقي الخدمة التخصصية المطلوبة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة .

والجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول لعام ۲۰۲۳م من تقديم خدمة طبية لـ ٥٩٦ حالة دخول للعناية المركزة.

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