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تم إجراء قسطرة عاجلة وتقديم الرعاية

إنقاذ معتمر أربعيني من جلطة قلبية بمكة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
إنقاذ معتمر أربعيني من جلطة قلبية بمكة
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 45 عاماً من الجنسية الهندية.

وأوضح الفريق أن المعتمر كان يعاني من ألم في منطقة الصدر واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة بوجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب، وتحتاج إلى قسطرة قلبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي ونقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لأجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

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الجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ 596 حالة دخول للعناية المركزة، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، لما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

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