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عانى من أزمة ربو شديدة أدت لنقص الأكسجين

إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي) من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر ٧٦ عاماً من الجنسية الإندونيسية، كان يعاني من دوار شديد وصعوبة في التنفس.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه تم التعامل مع المريض من قبل الأطباء، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اتضح أنه يعاني أزمة ربو شديدة أدت إلى نقص الأكسجين في الدم.

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استمرار الرعاية

وأضاف تجمع مكة الصحي، أنه تم التعامل مع المريض بشكل سريع وإنقاذ حياة المعتمر، والاستمرار بإعطاء الأدوية الداعمة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ثم إدخال المريض لقسم العناية المركزة بعد استقرار حالته، ولا يزال المريض يتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية بالعناية المركزة.

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