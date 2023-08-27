إنقاذ يمنية ستينية من نزيف دماغي حاد بمكة

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تمكن فريق طبي تكاملي من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مقيمة يمنية في العقد السادس من العمر عانت من نزيف دماغي حاد صاحبه ضعف عام بالأطراف.
واستقبلت طوارئ المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن للسكتات الدماغية من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة تبيّن وجود نزيف حاد مع ضعف شديد بالأطراف.
وقام الفريق الطبي المكون من مركز العلوم العصبية والأشعة التداخلية العصبية والتخدير والتمريض بتجهيز المريضة وإخضاعها لعملية عاجلة تمثلت في تركيب دعامة بالأوعية الدموية بالدماغ ونقلها إلى العناية المركزة ومتابعة حالتها وتزويدها بالعلاجات اللازمة حيث تماثلت للشفاء واستجابت للعلاج واستطاعت تحريك أطرافها وتمكنت من المشي حتى لحظة خروجها وهي تتمتع بالصحة والعافية.