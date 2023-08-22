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بعد أكثر من 14 ساعة من التعطل

إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم تعطل بهم تلفريك عالق بباكستان

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم تعطل بهم تلفريك عالق بباكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن أنوار الحق كاكار رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، ليل الثلاثاء، إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم، هم 7 أطفال ومعلمهم.

تلفريك عالق

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، عمل رجال الإنقاذ على إخراج الركاب إلى بر الأمان بالاستعانة بطائرة هليكوبتر واحدًا تلو الآخر، بعدما علقت بهم عربة تلفريك فوق واد مرتفع بمنطقة جبلية نائية شمال غربي البلاد، صباح الثلاثاء.

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وتوقفت عملية الإنقاذ بالهليكوبتر مع حلول الليل، وفق وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، إلا أن محاولات الإنقاذ الأرضي ظلت مستمرة بعد أكثر من 14 ساعة من تعطل التلفريك.

وعلق الثمانية في التلفريك صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث قطع كابل من اثنين يعملان على حمله، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد.

وأرسل الجيش خبراء في الكابلات إلى المنطقة، لإنقاذ الأطفال عن طريق نقلهم على منصة صغيرة على طول الكابل.

وأفاد سكان محليون بأن منقذين آخرين ممن لديهم خبرة في الإنقاذ بهذه الطريقة وصلوا أيضًا إلى موقع الحادث.

عملية بطيئة ومحفوفة بالمخاطر

وقال عبد الناصر خان، أحد السكان: إنها عملية بطيئة ومحفوفة بالمخاطر. يحتاج المنقذ إلى ربط نفسه بحبل، ثم يستقل عربة تلفريك أخرى وينقذهم واحدا تلو الآخر، وفقًا لرويترز.

وأضاف شارق رياض خاتاك مسؤول الإنقاذ في الموقع، أن العربة المعلقة تقطعت بها السبل في منتصف الطريق عبر واد على ارتفاع نحو 275 مترًا فوق سطح الأرض.

وأردف أن مهمة الإنقاذ بالمروحيات تعقدت بسبب الرياح العاصفة في المنطقة، كما أن مروحة الطائرة الهليكوبتر هددت بمزيد من زعزعة استقرار التلفريك.

وتجمعت حشود من القرويين في المنطقة الجبلية التي تبعد عن العاصمة إسلام أباد بنحو 200 كيلومتر، يراقبون عملية الإنقاذ بفارغ الصبر.

وقال كاكار إنه يتابع التقدم المحرز في عملية الإنقاذ، وأضاف في وقت سابق بمنشور على منصة “إكس”، “تويتر” سابقًا: “بفضل جهود أفراد جيشنا، بدأ الطلاب العالقون في المصعد الهوائي في العودة إلى الأرض بأمان”.

ووقت إعلان الحادث، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال إنه طلب من السلطات التحقق من سلامة جميع عربات التلفريك في أنحاء البلاد.

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