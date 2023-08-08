إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري

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نصح د. ناصر الجهني استشاري سكري وسمنة وغدد صماء، بأهمية إنقاذ الوزن لمنع الإصابة بمرض السكري، فضلا عن علاج المصابين بالمرض.
وقال الجهني، في منشور عبر “منصة إكس”: “إن زيادة الوزن سبب رئيسي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني”.
وأضاف أن لكل كيلو جرام زيادة في الوزن على مدى 10 سنوات ، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 4.5٪.
وتابع الجهني “وإذا زاد الوزن بمقدار 10 كيلو خلال 10 سنوات ، تزداد مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 45٪”.
وختم د. ناصر الجهني بقوله إن إنقاص الوزن أهم شيء لمنع السكري وأيضا لعلاج المصابين بمرض السكري.