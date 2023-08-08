إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري

نصح د. ناصر الجهني استشاري سكري وسمنة وغدد صماء، بأهمية إنقاذ الوزن لمنع الإصابة بمرض السكري، فضلا عن علاج المصابين بالمرض.

خطورة زيادة الوزن

وقال الجهني، في منشور عبر “منصة إكس”: “إن زيادة الوزن سبب رئيسي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني”.

وأضاف أن لكل كيلو جرام زيادة في الوزن على مدى 10 سنوات ، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 4.5٪.

الوقاية في إنقاص الوزن

وتابع الجهني “وإذا زاد الوزن بمقدار 10 كيلو خلال 10 سنوات ، تزداد مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 45٪”.

وختم د. ناصر الجهني بقوله إن إنقاص الوزن أهم شيء لمنع السكري وأيضا لعلاج المصابين بمرض السكري.