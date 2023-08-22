59 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات غرامة تنتظر 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي “إنماء الروابي” توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء ديسمبر المقبل ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة السادة: النشر الرقمي يختصر عمر التجربة الكتابية أرباح “الوسائل الصناعية” ترتفع إلى 17.7 مليون ريال
قرر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي التوصية للجمعية العامة بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين من النصف الأول للعام الجاري.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 10 ملايين ريال، وعدد الأسهم المستحقة 40 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.
وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
وبالأمس تخلى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.8% ليهبط إلى مستوى 11408 نقاط، ونزل سهم “أرامكو السعودية” 1.6%.
كذلك أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس الاثنين، إذ خابت آمال المستثمرين بسبب إجراءات التحفيز الأحدث في الصين، وكان المؤشر القطري أكبر الخاسرين.