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“إنماء الروابي” توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
“إنماء الروابي” توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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قرر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي التوصية للجمعية العامة بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين من النصف الأول للعام الجاري.

إجمالي قيمة الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 10 ملايين ريال، وعدد الأسهم المستحقة 40 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

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أحقية توزيع الأرباح

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

تراجع الأسهم الخليجية

وبالأمس تخلى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.8% ليهبط إلى مستوى 11408 نقاط، ونزل سهم “أرامكو السعودية” 1.6%.

كذلك أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس الاثنين، إذ خابت آمال المستثمرين بسبب إجراءات التحفيز الأحدث في الصين، وكان المؤشر القطري أكبر الخاسرين.

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