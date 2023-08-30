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إهانة المرأة سبب إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء في مصر

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
إهانة المرأة سبب إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء في مصر
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت نقابة المهن الموسيقية في مصر مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء.

أسبوع عن العمل

وقال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه تم إيقاف كمال وبيكا عن الغناء أسبوعاً، مشيراً إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

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وذكر كامل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: قرارات النقابة العامة: إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوعاً عن العمل تبدأ من يوم 3/9، وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه.

وأردف أنه تم استدعاء رضا البحراوي للتحقيق، وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا، واستدعاؤها ومدير أعمالها ياسر الحريري، للتحقيق بمقر النقابة.

إهانة المرأة

من المعروف أن نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أحالت، في السادس من أغسطس الجاري، عمر كمال وحمو بيكا إلى التحقيق بسبب إهانتهما المرأة.

وأردف النقيب الفنان مصطفى كامل أنه اتخذ القرار ضد كمال وبيكا بسبب أغنية بعنوان أنت معفنة، من غنائهما تداولها رواد التواصل الاجتماعي، وتعرَّضت للنقد الشديد على وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف كامل، عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: استجابةً لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين، قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات، بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً.

باب الهجوم

وكانت أزمة الثنائي الغنائي قد اشتعلت عندما نشر عمر كمال، برفقة حمو بيكا، مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، منذ أيام، ما فتح باب الهجوم الحاد تجاههما، واعتبر كثيرون تصرفهما إهانة للمرأة، مطالبين نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق معهما.

وعلَّق أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال، على حالة الجدل المثارة بشأن مقطع فيديو أنت معفنة الذي جاء على غرار الأغنية الأصلية أنت معلمة.

وقال سامي: (أنت معفنة) ليست أغنية، ولم يتم طرحها من الأساس، مؤكداً أنه لا يوجد أي أغنية جديدة رسمية طرحها عمر كمال مع حمو بيكا.

 

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