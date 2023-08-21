إيجار : تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة للنظام

أعلن برنامج إيجار أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة وفقًا لنظام الوساطة العقارية.

مبلغ الضمان

ويعد مبلغ الضمان هو المبلغ الذي يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

وإذا لم يتم تحديد مبلغ للضمان فلا يوجد تأثير على عملية توثيق العقد في إيجار، ولكن في حال تحديده فيجب تسجيله وحفظه لدى “إيجار”.

شروط توثيق العقد

ووفقًا لنظام الوساطة العقارية، يتطلب توثيق العقد في “إيجار“، تسجيل المستأجر مبلغ الضمان عن الأضرار التي قد تلحق بالعقار، وشحن محفظته في “إيجار” لاسترداد مبلغ الضمان بعد انتهاء العقد وتسليم العقار.

وفي حال انتهاء/ أو إلغاء العقد يتم إعادة مبلغ الضمان للطرفين، وسيكون ذلك من خلال “إيجار” وبالاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من قبل الطرفين.