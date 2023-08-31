إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة والكهرباء وحليب الأطفال

أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

في حسابات المستفيدين، شاملاً دعم الحقيبة المدرسية ودعم الكهرباء ودعم حليب الأطفال.

برامج دعم للمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).

تحسين الحالة المعيشية

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين؛ لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.