إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة والكهرباء وحليب الأطفال

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس وزير الدفاع البريطاني يستقيل برسالة وداع لـ سوناك بونو وحمدالله يُزينان قائمة المغرب لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو موسم الأمطار المعتاد يبدأ بعد منتصف أكتوبر مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026! رفع الحصانة عن السفير الفرنسي بالنيجر توضيح من الأحوال بشأن العثور على بطاقة الهوية الوطنية بعد فقدانها الطائرات الورقية آخر حيلة أوكرانية لخداع موسكو بالحرب الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد محمد بن سلمان الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!
أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي
في حسابات المستفيدين، شاملاً دعم الحقيبة المدرسية ودعم الكهرباء ودعم حليب الأطفال.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين؛ لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.