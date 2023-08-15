إيطالي حاول إنقاذ هاتفه فسقطا معًا من أعلى قمة جبلية

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قصة مروعة بسبب صورة سيلفي لشاب إيطالي مع صديقته، قبل لحظات من وفاته.

وفي التفاصيل، لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية؛ بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط.

وفي الصورة ظهر الشاب الإيطالي أندريا مازيتو (30 عامًا)، مبتسمًا، وخلفه صديقته، بين جبال إيطالية، حيث كانا يتجولان.

ووفقًا للتقارير، أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.

وكتبت صديقته سارة براغانتي: إن هذه الصورة الملعونة، على حد وصفها، هي الأخيرة لهما معًا، قبل لحظات من سقوطه للهلاك.

وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو، في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.