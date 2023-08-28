إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد

يطمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، النيجيري أوديون إيغالو في مواصلة تألقه أمام الاتحاد، وهز شباكه خلال مواجهة اليوم.

إيغالو يسعى للتسجيل

واعتاد أوديون إيغالو على هز الشباك خلال مواجهات الاتحاد السابقة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف في مرماه مع فريقي الشباب والهلال.

وانضم إيغالو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الميركاتو الصيفي الحالي بعقد ممتد حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، ونجح في هز الشباك خلال مواجهة الطائي الماضية.

ويملك إيغالو صاحب الـ34 عامًا، مسيرة مميزة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث خاض 71 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والهلال، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

مباراة الوحدة ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يلعب الوحدة ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، فيما يقع الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.