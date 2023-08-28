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ضمن منافسات دوري روشن

إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، النيجيري أوديون إيغالو في مواصلة تألقه أمام الاتحاد، وهز شباكه خلال مواجهة اليوم.

إيغالو يسعى للتسجيل

واعتاد أوديون إيغالو على هز الشباك خلال مواجهات الاتحاد السابقة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف في مرماه مع فريقي الشباب والهلال.

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إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @alwehdaclub1

وانضم إيغالو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الميركاتو الصيفي الحالي بعقد ممتد حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، ونجح في هز الشباك خلال مواجهة الطائي الماضية.

ويملك إيغالو صاحب الـ34 عامًا، مسيرة مميزة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث خاض 71 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والهلال، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الوحدة ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يلعب الوحدة ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، فيما يقع الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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