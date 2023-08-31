Icon

نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده Icon تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض Icon بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين Icon سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق Icon الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير Icon لحظة تجمد زعيم الجمهوريين أمام الكاميرات للمرة الثانية Icon رئيس وزراء اليابان يأكل أسماك فوكوشيما علنًا لطمأنة العالم Icon ببغاء يسجن امرأتين في بريطانيا Icon احذر تأثير الحرارة بالبيوت المحمية على تلقيح الطماطم Icon لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
اعتبرها البعض إهانة للجماهير

إيقاف سارة زكريا بسبب كلمات خارجة بحفل الساحل الشمالي

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
إيقاف سارة زكريا بسبب كلمات خارجة بحفل الساحل الشمالي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسببت الحفلة التي أقامتها الفنانة اللبنانية سارة زكريا في الساحل الشمالي، وشاركها فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، في أزمة كبيرة؛ حيث رددت خلال الحفل عددًا من الكلمات الخارجة.

هجوم الجمهور على سارة زكريا

وعقب تداول الفيديو الذي يظهر سارة زكريا في حفل بالساحل الشمالي وهي تردد كلمات خارجة، سادت حالة من الغضب لدى الجمهور، حيث اعتبره البعض إهانة للجماهير المتواجدة في الحفل.

قد يهمّك أيضاً
لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا

لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا

منافع أساسية جديدة لدعم ذوي الإعاقة

منافع أساسية جديدة لدعم ذوي الإعاقة

نقابة الموسيقيين تعلق على الأزمة.

ودخلت نقابة المهن الموسيقية على الخط، حيث قالت في بيان رسمي لها: منع التعامل مع المطربة سارة زكريا وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنقابة.

تعاون عمر كمال وسارة زكريا

وكانت سارة زكريا قد قدمت في وقت سابق ديو غنائيًّا مع المطرب عمر كمال في أغنية يا بيبي.

الأغنية تعاون فيها الثنائي مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

من هي سارة زكريا؟

سارة زكريا هي مطربة لبنانية صاعدة تتبع نوعًا معينًا من الأغاني يلفت الانتباه، حيث تصدر الأغاني الخاصة بها وتنشرها على قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومن ثم وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتهرت سارة زكريا بالأغاني ذات الطابع الشعبي، ومن أبرز أغانيها: الله يهدك جبلهم، تاج الماس، يد التلج عالكاس، لا ترحلي وتدللي، تيجي نتجوز بالسر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد البلطان: تركت الرياضة ولا تضطروني للعودة حتى لا تندموا
آخر الاخبار

خالد البلطان: تركت الرياضة ولا تضطروني للعودة...

آخر الاخبار
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
النيابة العامة تعيد التذكير بجريمة التحرش وعقوبتها
السعودية اليوم

النيابة العامة تعيد التذكير بجريمة التحرش وعقوبتها

السعودية اليوم
حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى
صحة وطب‎

حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

صحة وطب‎
طارق حامد يُطمئن الجماهير : أنا بخير الحمد لله
آخر الاخبار

طارق حامد يُطمئن الجماهير : أنا بخير...

آخر الاخبار
رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100%
العالم

رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100%

العالم
التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك

آخر الاخبار
كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية 2023
آخر الاخبار

كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية...

آخر الاخبار