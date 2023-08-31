إيقاف سارة زكريا بسبب كلمات خارجة بحفل الساحل الشمالي

تسببت الحفلة التي أقامتها الفنانة اللبنانية سارة زكريا في الساحل الشمالي، وشاركها فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، في أزمة كبيرة؛ حيث رددت خلال الحفل عددًا من الكلمات الخارجة.

هجوم الجمهور على سارة زكريا

وعقب تداول الفيديو الذي يظهر سارة زكريا في حفل بالساحل الشمالي وهي تردد كلمات خارجة، سادت حالة من الغضب لدى الجمهور، حيث اعتبره البعض إهانة للجماهير المتواجدة في الحفل.

نقابة الموسيقيين تعلق على الأزمة.

ودخلت نقابة المهن الموسيقية على الخط، حيث قالت في بيان رسمي لها: منع التعامل مع المطربة سارة زكريا وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنقابة.

تعاون عمر كمال وسارة زكريا

وكانت سارة زكريا قد قدمت في وقت سابق ديو غنائيًّا مع المطرب عمر كمال في أغنية يا بيبي.

الأغنية تعاون فيها الثنائي مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

من هي سارة زكريا؟

سارة زكريا هي مطربة لبنانية صاعدة تتبع نوعًا معينًا من الأغاني يلفت الانتباه، حيث تصدر الأغاني الخاصة بها وتنشرها على قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومن ثم وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتهرت سارة زكريا بالأغاني ذات الطابع الشعبي، ومن أبرز أغانيها: الله يهدك جبلهم، تاج الماس، يد التلج عالكاس، لا ترحلي وتدللي، تيجي نتجوز بالسر.