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أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
المواطن - فريق التحرير

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صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

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جريمة موجبة للتوقيف

وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.

وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.

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