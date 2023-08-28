إيقاف وزيرة الخارجية الليبية

أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارًا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًّا وإحالتها للتحقيق.

وقف وزيرة الخارجية

ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريًّا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتًا.

لقاء سري

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريًّا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت يديعوت أحرونوت بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

هذا، وندد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق خالد المشري، بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما، وشدد على أنه تجاوز للخطوط الحمراء الدينية والوطنية داعيًا لإسقاط الحكومة.