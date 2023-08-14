إيكواس تدين محاكمة رئيس النيجر

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كشفت تقارير إعلامية أن مجموعة دول غرب إفريقيا “إيكواس”، أدانت إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه تقديم الرئيس محمد بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وأفادت إيكواس بأن هذا يشكل نوعًا من الاستفزاز، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.
وأردفت: يظل الرئيس بازوم الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا لجمهورية النيجر، والمعترف به من قبل الإيكواس والمجتمع الدولي، كما أوضحت أن احتجاز الرئيس غير قانوني، ودعت للإفراج الفوري عنه وإعادته إلى مهامه.
هذا وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا إيكواس إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا قوة الاحتياط في مؤشر لقرب عملية عسكرية.