إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر

جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تلويحها بالتدخل العسكري لإعادة الديمقراطية إلى النيجر، وإنهاء الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري الشهر الماضي، واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وشدد مفوض الأمن والسلام في إيكواس على أن الحل العسكري جاهز في حال فشلت الطرق الدبلوماسية، حيث قامت المجموعة الإفريقية باستدعاء قواتها الاحتياطية.

حجج لتثبيت الانقلاب

وبحسب ما نقلته “العربية” اتهم مفوض إيكواس المجلس العسكري النيجري بالتحجج بالحوار من أجل كسب الوقت وتثبيت الانقلاب، مؤكدًا أن المجموعة مستعدة لاسترجاع النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة.

اجتماع غانا

تأتي تلك المواقف مع انطلاق اجتماع يستمر يومين يعقده قادة جيوش المجموعة في غانا، من أجل مناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو الماضي، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل أي تدخل محتمل.

الخيار العسكري

وهذا الاجتماع هو الأول منذ إصدار (إيكواس) أمر بنشر قوة احتياطية الأسبوع الماضي من أجل استعادة الحكم الدستوري في البلاد.

ويرجح الخبراء أن يشارك في هذا التدخل العسكري آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، في حال اتخذ القرار، وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهرًا للتحضير.