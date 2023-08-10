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ضد أي شخص يحاول عرقلة استعادة النظام الدستوري

إيكواس: كل الخيارات مطروحة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
إيكواس: كل الخيارات مطروحة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، اليوم الخميس، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.

القوة كملاذ أخير

وفي التفاصيل، أكد بولا أحمد تينوبو خلال القمة الاستثنائية للمجموعة أنه لم يتم استبعاد أي خيارات من جدول الأعمال، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير.

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وشددت إيكواس أيضًا على أنها تدعم الإجراءات التقييدية ضد أي شخص يحاول عرقلة استعادة النظام الدستوري في النيجر.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

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