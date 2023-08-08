إيكواس يجتمعون الخميس لبحث انقلاب النيجر

يعتزم زعماء دول غرب إفريقيا عقد قمة يوم الخميس المقبل لمناقشة تجاهل المجلس العسكري في النيجر للمهلة المحددة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه؛ مما ينعش الآمال الدولية في التوصل إلى حل دون استخدام القوة.

اجتماع المجموعة الاقتصادية

وفي التفاصيل، طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس من قادة انقلاب 26 يوليو أن يتنحوا عن السلطة بحلول أمس الأحد وإلا سيواجهون تدخلًا عسكريًّا محتملًا، لكن المجلس العسكري رد بإغلاق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد.

وبحسب وسائل إعلام، لم تصدر المجموعة ردًّا حاسمًا لكنها قالت الاثنين: إنها ستعقد قمة يوم الخميس المقبل لبحث الموقف، وهو قرار قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: إنه يتيح مجالًا للوساطة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة يومية: “الفرصة لا تزال متاحة بالتأكيد. نعتقد أن المجلس العسكري يجب أن يتنحى”.

وبالنظر لثروات النيجر من اليورانيوم والنفط تحظى الدولة بأهمية اقتصادية وإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.

ورد قادة الانقلاب في نيامي بنبرة تحدٍّ، مؤكدين عزمهم على الوقوف بقوة أمام التهديدات.

وقال أحد ممثلي المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الوطني: “القوات المسلحة في النيجر وجميع قوات الدفاع والأمن، مدعومة بتأييد شعبنا الذي لا يتزعزع، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا”.

كما طلبوا من الشباب في النيجر التأهب لخدمة بلدهم في وقت الحاجة، وهي دعوة للحشد قال عدد من الطلاب في جامعة عبدو موموني في نيامي أمس الاثنين: إنهم سيستجيبون لها.