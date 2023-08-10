إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

حصدت فيديوهات الصيني ييلونغ ما عبر تطبيق تيك توك ملايين المشاهدات، وخاصة الفيديوهات الأخيرة التي نشرها بخصوص النزال المرتقب بين عملاقي وادي السيليكون، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.

ومؤخرًا، لفت شاب صيني أنظار متابعي السوشيال ميديا للشبه الكبير بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي قال إنه يرغب في لقائه إذا كان حقًّا يشبهه.

الصيني ييلونغ شبيه إيلون ماسك ينشر مقطعاً عن النزال المرتقب بين مالك شركة X و مارك زوكربيرغ pic.twitter.com/rJxqAJHC99 — MAJED | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) August 7, 2023

يرتدي زوجًا من القفازات

وفي التفاصيل، شارك ييلونغ ما مقاطع طريفة يظهر فيه يرتدي زوجًا من قفازات الملاكمة، مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقًا يحمل صورة زوكربيرغ.

وطغى الطابع الكوميدي على الفيديو، حيث طرح ماسك الصيني الشخص الذي يمثل دور مالك شركة ميتا أرضًا، بينما كانت تسمع أصوات آهاته.

من المعروف أنه نشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، بسبب ثريدز الذي أطلقته ميتا ليكون منافسًا لمنصة إكس.

واتهم ماسك زوكربيرغ بالسرقة الأدبية، وقال: إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيًّا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال.

وأردف: إن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائمًا، وقال: أراك في حلبة النزال.