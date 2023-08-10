Icon

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا Icon أحمد طيب: مقال الأربعة الكبار وضع حلولًا لإنقاذ الصحف المحلية Icon إف بي آي يقتل شخصًا هدد باغتيال بايدن Icon مستثمر أجنبي يفضل صحراء السعودية لإنشاء أكبر صالة استزراع أسماك Icon حرائق الغابات تشتعل مجددًا وتضرب موسم العطلات الصيفية بالعالم Icon منصة مدرستي لطلاب ثانوي: سجلوا في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج Icon طرد 90 طفلًا روسيًّا من فندق بتركيا وموسكو تفتح تحقيق Icon انهيار تكاليف شحن النفط مع تراجع الإمدادات العالمية Icon تغريم إكس 350 ألف دولار بسبب سجلات ترامب Icon أمريكا تراقب شواطئها بالطائرات بحثًا عن أسماك القرش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يرتدي زوجًا من قفازات الملاكمة

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصدت فيديوهات الصيني ييلونغ ما عبر تطبيق تيك توك ملايين المشاهدات، وخاصة الفيديوهات الأخيرة التي نشرها بخصوص النزال المرتقب بين عملاقي وادي السيليكون، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.

ومؤخرًا، لفت شاب صيني أنظار متابعي السوشيال ميديا للشبه الكبير بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي قال إنه يرغب في لقائه إذا كان حقًّا يشبهه.

قد يهمّك أيضاً
حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي

حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي

سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية

سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية

يرتدي زوجًا من القفازات

وفي التفاصيل، شارك ييلونغ ما مقاطع طريفة يظهر فيه يرتدي زوجًا من قفازات الملاكمة، مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقًا يحمل صورة زوكربيرغ.

وطغى الطابع الكوميدي على الفيديو، حيث طرح ماسك الصيني الشخص الذي يمثل دور مالك شركة ميتا أرضًا، بينما كانت تسمع أصوات آهاته.

من المعروف أنه نشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، بسبب ثريدز الذي أطلقته ميتا ليكون منافسًا لمنصة إكس.

واتهم ماسك زوكربيرغ بالسرقة الأدبية، وقال: إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيًّا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال.

وأردف: إن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائمًا، وقال: أراك في حلبة النزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي
السعودية اليوم

الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي

السعودية اليوم
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير
الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول
الرياضة

الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول

الرياضة
مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب
السعودية اليوم

مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب

السعودية اليوم
حساب المواطن: يلزم الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية
أخبار رئيسية

حساب المواطن: يلزم الإفصاح عن العوائد المالية...

أخبار رئيسية
إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر
الرياضة

إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ...

الرياضة
وزير الخارجية الروسي يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان العلاقات الثنائية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الروسي يستقبل فيصل بن فرحان...

السعودية اليوم
17 مزادًا لبيع 144 عقارًا بـ 8 مناطق ومدن
السعودية اليوم

17 مزادًا لبيع 144 عقارًا بـ 8...

السعودية اليوم