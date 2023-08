إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X

تمكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من استعادة شعاره الجديد مرة أخرى، فوق المقر الإدارة لمنصته “X” المعروفة سابقًا بـ “تويتر”، بعدما قرر التخلي عن شعاره الأيقوني القديم.

ونشر إيلون ماسك، مقطع فيديو جديدًا تم تصويره بطائرة درونز” اليوم الخميس، ويظهر الشعار الجديد X فوق المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو الأمريكية”.

وعلق ماسك، على الفيديو قائلاً :”سيتمكن المستخدمون قريبًا من تنزيل أي فيديو تم نشره عبر المنصة، ولكن إذا تم فتح خاصية التنزيل من منشئ المحتوى”.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI

