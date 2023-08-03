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نشر فيديو للشعار الجديد فوق مقر سان فرانسيسكو

إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X
المواطن - ترجمة : هالة عبدالرحمن

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تمكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من استعادة شعاره الجديد مرة أخرى، فوق المقر الإدارة لمنصته “X” المعروفة سابقًا بـ “تويتر”، بعدما قرر التخلي عن شعاره الأيقوني القديم.

خاصية جديدة للفيديوهات في “X”

ونشر إيلون ماسك، مقطع فيديو جديدًا تم تصويره بطائرة درونز” اليوم الخميس، ويظهر الشعار الجديد X فوق المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو الأمريكية”.

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وعلق ماسك، على الفيديو قائلاً :”سيتمكن المستخدمون قريبًا من تنزيل أي فيديو تم نشره عبر المنصة، ولكن إذا تم فتح خاصية التنزيل من منشئ المحتوى”.

 

الشعار الجديد

وفتحت بلدية سان فرانسيسكو تحقيقًا حول شعار “X”، تويتر سابقًا، الذي تم تركيبه فوق المقر الرئيسي لمنصة إكس، بسان فرانسيسكو الأمريكية، واشتكى جيران المقر الرئيسي للمنصة من الإضاءة التي سببت أذى للسكان.

وأفاد تقرير شبكة “فوكس نيوز”، بأنه تم إزالة اللافتة X، لأنه تم اتخاذ هذه الخطوة دون تصريح يتعلق بوضع اللافتات فوق المباني، وقبل أيام وقع الملياردير الأمريكي مالك المنصة “X” إيلون ماسك في نفس الخطأ حينما أتى بمعدات لإزالة الشعار القديم من واجهة المبنى دون الحصول على تصريح بذلك.

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