إيلون ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في إكس بلو

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، عن منحه أموالًا لبعض مشتركي منصة التغريدات “إكس” (“تويتر” سابقًا)، ‏والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي.‏

قال ماسك، عبر تغريدة له بمنصة “إكس” اليوم السبت، “إن المشتركين في خدمة إكس بريميوم بلو فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات المنصة”.

وكتب عبر حسابه: “لكي تكون مؤهلًا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركًا في خدمة “إكس بريميوم بلو”، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة “إكس”. وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

