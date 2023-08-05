إيلون ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في إكس بلو

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، عن منحه أموالًا لبعض مشتركي منصة التغريدات “إكس” (“تويتر” سابقًا)، ‏والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي.‏

شرط الحصول على أموال إكس

قال ماسك، عبر تغريدة له بمنصة “إكس” اليوم السبت، “إن المشتركين في خدمة إكس بريميوم بلو فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات المنصة”.

وكتب عبر حسابه: “لكي تكون مؤهلًا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركًا في خدمة “إكس بريميوم بلو”، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة “إكس”. وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

To be eligible for your ad revenue share, you must be an X Premium (Blue) subscriber. The ad money will otherwise be kept by X if you are not an X Premium (Blue) subscriber. This program is open to everyone. — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023

إعلانات منصة إكس

وأعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن “اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرًا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم”، مطمئنًا إياهم أن “هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق”.

وخدمة “إكس بلو” هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها العلامة الزرقاء، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.

الوضع المالي لشركة تويتر سابقًا

يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي، أن الوضع المالي لشركة “تويتر” سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبًا، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على “إكس”، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006، ويقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، فاجأ ماسك مستخدمي “تويتر” بتغيير اسمه وشعاره إلى حرف “إكس” بالإنجليزية (X)، ليودع بذلك علامته الشهيرة “العصفور الأزرق”.