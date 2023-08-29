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رفعها موظفون سابقون بعد توليه الإدارة

إيلون ماسك يواجه 2200 قضية مرفوعة ضد إكس

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
إيلون ماسك يواجه 2200 قضية مرفوعة ضد إكس
المواطن - فريق التحرير

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تواجه شركة “إكس” تويتر سابقاً التابعة للمليادير إيلون ماسك 2200 قضية تحكيم، حسبما كشفت دعوى قضائية في ولاية ديلاوير.

دعوى قضائية ضد ماسك

ورفع موظفون سابقون في تويتر دعوى قضائية ضد شركة ماسك قائلين، إن الشركة لم تفشل فقط في دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة لهم، ولكنها أخرت بعد ذلك قضايا التحكيم بسبب عدم دفع رسوم التسجيل.

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يمكن أن تصل رسوم التقديم للحصول على 2200 قضية تحكيم على تويتر من خلال نظام JAMS البديل لتسوية المنازعات إلى 3.5 ملايين دولار مع المزيد من الرسوم في المستقبل.

قضايا ضد إكس

تواجه X، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر، 2200 قضية تحكيم رفعها موظفون سابقون بعد أن تولى إيلون ماسك إدارة الشركة، وخفض عدد الموظفين، وإجراء تغييرات شاملة أخرى هناك. يمكن أن تصل رسوم التسجيل وحدها لهذا الحجم من القضايا إلى 3.5 ملايين دولار.

ويزعم وودفيلد، أحد كبار مهندسي الشبكات السابقين الذين عملوا في مكتب تويتر في سياتل، في دعواه أن تويتر التابع لإيلون ماسك (المعروف الآن باسم X)، قد وعد ثم فشل في دفع مكافأة نهاية خدمته.

رسوم رفع الدعاوى

وفقاً لموقع JAMS الإلكتروني، “بالنسبة للمسائل ذات الطرفين، تبلغ رسوم التسجيل 2000 دولار”، و”بالنسبة للمسائل المستندة إلى بند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف، يُطلب من الموظف دفع 400 دولار فقط”.

وقد جادل محامو الشركة بأنها لم تكلف الموظفين بحل أي مشاكل في التحكيم، لذلك لا ينبغي أن تكون في مأزق بالنسبة للجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى.

وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل الخروج من التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحاكمة.

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