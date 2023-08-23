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يدعوهم للكتابة بحرية عبر منصته

إيلون ماسك يوجه رسالة للصحفيين عبر إكس

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
إيلون ماسك يوجه رسالة للصحفيين عبر إكس
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رسالة للصحفيين، عبر منصته الشهيرة “إكس” المعروفة سابقًا باسم تويتر، فيما تتزايد التضييقات التي تواجهها المواقع الإخبارية عبر منصته.

رسالة للصحفيين عبر إكس

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس“، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، في منشور عبر حسابه الشخصي على المنصة، الصحفيين إلى النشر مباشرة في المنصة، إذا كانوا يريدون “حرية أكبر للكتابة، ودخلًا أعلى”، على حد وصفه.

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وتعتزم منصة إكس تويتر سابقًا، إحراء تغييرات مستمرة ومثيرة للجدل، حيث يسعى إيلون ماسك، مالك المنصة، لإجراء تعديلات على الروابط المشاركة على المنصة، بهدف إزالة العناوين المرتبطة بالمواقع الإخبارية التي يشاركها المستخدمون.

تغييرات جذرية للروابط

وقال تقرير نشرته مجلة فورتشن الأمريكية: ستقوم منصة إكس بتنفيذ تغييرات جذرية على طريقة عرض الروابط في المنصة.

وتهدف هذه التغييرات الجديدة، إلى أن تظهر الروابط مرتبطة بصور بارزة فقط، دون وجود عناوين مرفقة.

استهداف الصحفيين والروابط الإخبارية

من المعروف أن منصة إكس، تستهدف من خلال هذه الخطوة المدونين والصحفيين، فضلًا عن المواقع الإخبارية التي تعتمد على مشاركة الروابط مع المتابعين لزيادة عدد الزيارات. ورغم استمرار عمل الروابط بشكل طبيعي، إلا أن إخفاء العناوين قد يقلل فرص النقر عليها، وبالتالي خفض حركة الزيارات من منصة إكس إلى المواقع الخارجية.

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