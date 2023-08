إيلون ماسك يوجه رسالة للصحفيين عبر إكس

وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رسالة للصحفيين، عبر منصته الشهيرة “إكس” المعروفة سابقًا باسم تويتر، فيما تتزايد التضييقات التي تواجهها المواقع الإخبارية عبر منصته.

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس“، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، في منشور عبر حسابه الشخصي على المنصة، الصحفيين إلى النشر مباشرة في المنصة، إذا كانوا يريدون “حرية أكبر للكتابة، ودخلًا أعلى”، على حد وصفه.

وتعتزم منصة إكس تويتر سابقًا، إحراء تغييرات مستمرة ومثيرة للجدل، حيث يسعى إيلون ماسك، مالك المنصة، لإجراء تعديلات على الروابط المشاركة على المنصة، بهدف إزالة العناوين المرتبطة بالمواقع الإخبارية التي يشاركها المستخدمون.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023