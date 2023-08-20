إيمريك لابورت بديل عبدالإله العمري في النصر

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أصبح نادي النصر قريبًا من إتمام التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في منصة ” إكس” أن المدافع الإسباني أكمل إجراءات انضمامه لـ النصر.
وكشفت تقارير أن المدافع الإسباني صاحب الـ 29 عامًا سينضم إلى النصر لمدة سنتين مقابل 26 مليون يورو.
ويلعب لابورت مع مانشستر سيتي منذ عام 2018 قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني، حيث لا يمانع المدرب الإسباني بيب جوارديولا رحيله عن مانشستر سيتي.
وفاز لابورت مع مانشستر سيتي بـ 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبين في كأس إنجلترا و3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقب وحيد في كأس الدرع الخيرية ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في السوبر الأوروبي، كما تُوج مع منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2022/2023.
وفي حال تعاقد النصر مع مدافع مانشستر سيتي فإن المدرب البرتغالي لويس كاسترو قد يُرحب برحيل المدافع عبدالإله العمري لنادي الاتحاد بحسب ما ذكره برنامج برا الـ 18 والمذاع على قناة SSC.
كما أن الاتحاد لن يكتفي بالتحرك وضم العمري بل سيحاول ضم حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب رغم إصابته حاليًا.
وكانت جماهير النصر طالبت قبل بدء بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بالتخلص من العمري لتراجع مستواه حيث تسبب في خسارة النصر وديًا أمام فريقي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي قبل بدء البطولة العربية آنذاك.