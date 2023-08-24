إيمريك لابورت نصراوي رسميًا

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم إيمريك لابورت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يضم إيمريك لابورت

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو يضم أبرز محطات إيمريك لابورت، وأعلن انضمامه إلى صفوفه دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “نعم.. صحيح، لابورت نصراوي”.

وظهر اللاعب الإسباني في نهاية الفيديو، وهو يجلس في مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض، وقال: “هيا يا شباب.. إنه سهل جدًا، لابورت هنا”.

وكان إيمريك لابورت قد أعلن بالأمس رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بعد مسيرة دامت لـ5 مواسم ونصف، بعد الانضمام إليه في يناير 2018، قادمًا من أتلتيك بلباو.

صفقات النصر الأجنبية

ويُعد لابورت الصفقة الأجنبية السادسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس، السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو.