إيمريك لابورت يحسم موقفه من عرض النصر

حسم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت موقفه من الانتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

إيمريك لابورت يقترب من النصر

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن إيمريك لابورت اقترب أكثر من أي وقت مضى من الانضمام إلى النصر.

ولفت رودي جاليتي، إلى أن نادي النصر يضع الآن اللمسات الأخيرة على اتفاقية انتقال لابورت إلى صفوفه، بعدما حصل على الضوء الأخضر من اللاعب ومانشستر سيتي، لإنهاء الصفقة، حيث يتبقى التفاصيل النهائية فقط.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بالأمس أن نادي مانشستر سيتي وافق على رحيل إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، إلى النصر، وذلك مقابل حصوله على 25 مليون جنيه إسترليني.

ورحل إيمريك لابورت عن صفوف فريقه السابق أتلتيك بلباو في يناير عام 2018، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر بـ65 مليون يورو.

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم السيتي، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.