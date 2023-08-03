ابنة فنان بعسير تحيي ذكرى والدها بالمشاركة في مرسمه بقرية المفتاحة

قدمت صالحة الناصر الشكر والثناء لوالدها المتوفى، وعبّرت عن حبها وشغفها واشتياقها له على طريقتها الخاصة، لتكون مثالًا يتحتذى به في البر بالوالدين.

أحيت صالحة ذكرى والدها، وشاركت بمرسمه في قرية المفتاحة بمنطقة عسير.

بدورها، قالت صالحة خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية: إنها مهما عملت فلن توفي والدها حقه، مشيرة إلى أن والدها إبراهيم الناصر من أقدم فناني عسير، وفنه كان صامتًا وموهبة بالفطرة، ومن بعض أعماله القط العسيري.

شارع الفن وقرية المفتاحة

وتجذب منطقة شارع الفن وقرية المفتاحة، آلاف الزوار وتأخذهم في رحلة فنية شيقة تمتد على نحو 500 متر في تنوع عمراني بديع، إلى جانب الاستمتاع بأروع أنواع الفنون التشكيلية والعسيرية الجميلة التي برزت في تزيين هذه المنطقة وتحويلها إلى تحفه فنية رائعة.

وإبداع وتنسيق مذهل

ويمثل شارع الفن وجهة سياحية هامة، بصورة عصرية جديدة ومبتكرة، مع اللمسة الإبداعية للمجسمات، والأشجار الخضراء، والإضاءة الجميلة، والزهور التي تم زرعها بإبداع وتنسيق مذهل، لتكوّن منظرًا فنيًّا ساحرًا؛ مما يضفي مزيدًا من البهاء والتألق على الشارع الذي أصبح واحدًا من أهم عناصر الجذب السياحي لمنطقة عسير.